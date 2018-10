Mostre a Milano immersione in Caravaggio

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Alla Permanente di Milano è possibile 'immergersi' nel mondo di Caravaggio, ripercorrendo la sua vita e ammirando le sue opere. E' questo infatti l'obiettivo di 'Caravaggio, oltre la tela. La mostra immersiva, che attraverso 16 videoproiettori e cuffie binaurali ripercorre la parabola artistica e biografica del pittore 'maledetto' permettendo di vedere in 45 minuti oltre quaranta opere, inclusi lavori invisibili al pubblico, custodite in luoghi privati, inamovibili dalla propria sede, troppo fragili per viaggiare, distrutte o rifiutate come i quadri della Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi o della Cappella Cerasi a Santa Maria del Popolo, così come le opere del Louvre, estremamente fragili, come la scandalosa Morte della Vergine o la gigantesca tela con la Decollazione del Battista conservata nella cattedrale de La Valletta a Malta, che valse a Caravaggio la Croce di Malta, o la Medusa conservata agli Uffizi.