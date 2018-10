'Hard to be Pinocchio' debutta a Milano

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Dopo l'anteprima al Teatro Biondo di Palermo lo scorso 29 settembre, domani 'Hard to be Pinocchio', del regista siciliano Simone Mannino, debutta in prima nazionale all'Out Off di Milano, con repliche il 5 e il 6 ottobre. Per le tematiche affrontate e la crudezza di alcune scene - spiegano gli organizzatori - la visione è consigliata dai 14 anni.

Una messa in scena che viene presentata come fuori dagli schemi: una rilettura visionaria in tre atti di una delle opere italiane più celebri e rappresentate al mondo, che offre una prospettiva ribaltata, esistenziale e spiazzante. Concepito a Istanbul tra il 2014 e il 2016, durante gli intensi mesi di sconvolgimento politico e sociale per il mancato golpe militare, viene annullato dalla stagione Harbiye Tiyatro. A distanza di un anno, la riscrittura del testo e la sua trasposizione in italiano: Mannino attraverso un dialogo più intimo con il testo dà vita a un'opera di riduzione dei personaggi focalizzando l'attenzione sulla figura del padre.