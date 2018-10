E.League: Gattuso, vale come Champions

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 3 OTT - ''Il nostro girone di Europa League vale una Champions. L'Olympiacos non va sottovalutato, domani faremo poco turnover: negli ultimi anni hanno più presenze loro in Europa che il Milan, negli ultimi 20 anni hanno vinto 18 campionati. È una squadra con una mentalità vincente e sono 5 partite che non perde in Europa. Il Betis gioca bene. Noi dobbiamo solo pensare a passare il girone, poi vedremo dove possiamo arrivare''. Lo dice Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara contro l'Olympiacos. ''Dopo la vittoria con il Sassuolo - aggiunge il tecnico del Milan - ho sentito tanti giocatori utilizzare la parola svolta. Fosse vero, ora con l'Olympiacos serve trovare continuità, solidità e mentalità.

Dobbiamo migliorare come collettivo''.