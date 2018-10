Champions: Psv-Inter 1-2

(ANSA) - EINDHOVEN (OLANDA), 3 OTT - L'Inter batte 2-1 (1-1) il Psv Eindhoven in un incontro della seconda giornata del gruppo B di Champions League, giocato ad Eindhoven. I gol: nel pt' 27' Rosario, 44' Nainggolan; nel st 15' Icardi. Dopo il successo sul Tottenham, sempre in rimonta con lo stesso risultato i nerazzurri si sono imposti anche in Olanda e ora comandano la classifica insieme con il Barcellona, che ha battuto 4-2 gli Spurs a Londra con una doppietta di Messi.