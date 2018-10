Brondi,spengo Le Luci Centrale Elettrica

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Un album di fine corsa, ma per ricominciarne un'altra con un nuovo percorso e nuovi stimoli musicali. È un po' questo il senso di '2008-2018 tra la via Emilia e la via Lattea', il nuovo capitolo discografico firmato Le Luci della Centrale Elettrica e in uscita venerdì, che di un primo viaggio musicale di Vasco Brondi sancirà anche la fine, visto che il cantautore ferrarese ha deciso di cambiare strada ed abbandonare il nome che negli ultimi dieci anni lo ha portato ad essere uno dei personaggi di riferimento di un certo tipo di cantautorato italiano.

"Ho avuto improvvisamente la certezza che un percorso fosse ormai chiuso - ha commentato Brondi - e che fosse venuto il momento di prendere altre strade. Anche il solo riascoltare le canzoni da inserire nel nuovo album, mi ha fatto vivere in una macchina del tempo che mi ha rassicurato sul fatto che dalla periferica di Ferrara ero ormai arrivato all'Universo è un ciclo era finito".