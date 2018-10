(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 3 OTT - ''Questo è il momento più bello della mia carriera''. Giacomo Bonaventura non ha dubbi: la crescita del suo rendimento dipende dalla presenza in panchina di Gattuso. Il tecnico del Milan, al suo fianco durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Olympiacos, scherza e dice di volerlo ricompensare per le belle parole, offrendogli una pizza.