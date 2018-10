A Milano 10/a edizione di Ristorazione

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Il mondo dell'imprenditoria legata al food in tutti i suoi aspetti si ritroverà il 4 e 5 ottobre a Milano per la decima edizione di 'Ristorazione', il convegno sulla ristorazione organizzata dalla rivista Ristorando.

Per due giorni al Centro Convegni Le Stelline le principali aziende di catering e foodservice, oltre a top manager del settore food & beverage e delle attrezzature per le cucine professionali potranno assistere a 15 incontri fra tavole rotonde e workshop, con 116 relatori che si alterneranno ai tavoli per confrontarsi sui molti temi di attualità.

La tradizionale cena di gala si terrà giovedì sera al Four Season di Milano con più di 200 invitati.