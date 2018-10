Protesta animalista contro la caccia

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Una cinquantina di animalisti si sono riuniti in presidio davanti al Pirellone, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, per protestare contro due progetti di legge sulla caccia, oggi al voto in Aula.

Il primo consentirebbe l'esercizio della caccia, in deroga, alle specie peppola e fringuello, mentre il secondo permetterebbe durante la caccia ai volatili l'utilizzo di 'richiami vivi'. "Siamo qui oggi in protesta contro la votazione di oggi che autorizza i richiami vivi - ha spiegato Ruth Pozzi di Animalisti Onlus - e anche perché, in seguito all'ultimo incidente in cui ha perso la vita un giovane, è chiaro che la caccia è attività pericolosa". "Regione Lombardia vorrebbe anche estendere il calendario venatorio al martedì e al venerdì, giorni che sono invece di 'silenzio venatorio', con la scusa di evitare incidenti e anche per questo protestiamo", ha concluso Pozzi. I manifestanti hanno contestato diversi consiglieri regionali gridando loro ‘assassini’.



Il Consiglio regionale della Lombardia ha poi accolto la pregiudiziale di incostituzionalità sollevata dal gruppo di opposizione Lombardi Civici sul progetto di legge che prevede l'utilizzo di richiami vivi durante la caccia ai volatili. Il progetto di legge di conseguenza non è stato votato e non potrà essere ripresentato prima di sei mesi. La pregiudiziale è stata approvata a scrutinio segreto con 44 voti favorevoli, 38 contrari e un astenuto. Nel testo presentato dal consigliere Niccolò Carretta contro la legge sui richiami vivi veniva sottolineato il rischio di incorrere in una procedura di infrazione europea e quello di entrare in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.

Anche la pregiudiziale di incostituzionalità sul progetto di legge regionale che prevedeva la caccia in deroga delle specie protette del fringuello e della peppola è stata accolta dal Consiglio Regionale della Lombardia. Il progetto di legge non è stato, quindi, trattato né discusso dal Consiglio regionale. L'Aula si è espressa sulla pregiudiziale attraverso voto segreto: 42 i voti favorevoli e 36 quelli contrari. Nel testo della pregiudiziale, presentata dal consigliere regionale di opposizione del gruppo + Europa, Michele Usuelli, si sottolinea come il progetto di legge n.25 entrerebbe in conflitto con l'articolo 117 della Costituzione.