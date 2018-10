Premio Duse torna dopo un anno di stop

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Dopo un anno di interruzione torna il 'Premio Eleonora Duse', riconoscimento assegnato dal 1986 ad attrici impegnate nella stagione di prosa in spettacoli in Italia o all'estero. Il premio da anni è organizzato e patrocinato da Ubi Banca e Fondazione Banca Popolare di Vigevano, comune del Pavese, dove la grande attrice nacque. Era saltata l'edizione del 2017 per motivi organizzativi.

"Rilanciamo una lunga tradizione della nostra banca nel campo teatrale - ha detto Riccardo Tramezzani, responsabile macro area territoriale Milano Emilia Romagna Ubi Banca - credo che sia il più longevo riconoscimento teatrale di genere", dedicato alle sole artiste in omaggio a una grande donna come la Duse. Il premio sarà consegnato a novembre al Teatro Grassi. Premiata anche un'attrice emergente. Negli anni il riconoscimento è stato assegnato ad attrici come Anna Proclemer, Mariangela Melato, Andrea Jonasson, Giulia Lazzarini, Sonia Bergamasco. L'edizione 2016 è andata a Elena Bucci.