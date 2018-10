Nuoto, raduno degli azzurri a Livigno

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Ilaria Cusinato e molti altri azzurri del nuoto sono in raduno in questi giorni a Livigno nell'ambito del programma di preparazione atletica che farà giungere nel corso di questo mese e fino al 3 novembre nel centro montano gran parte della squadra italiana, compresa Federica Pellegrini. L'allenamento delle stelle e delle promesse del nuoto tricolore si svolge presso il centro Aquagranda, che comprende una piscina semi-olimpionica da 25 metri ed una sala fitness di 350 mq, molto apprezzati dagli atleti della Fin. Livigno è diventata una tappa fissa per diverse Federazioni nazionali per la preparazione dei propri atleti ed anche quest'anno saranno impegnati molti professionisti.