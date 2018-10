'Medicinema', una sala in ospedale

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Il 13 novembre prossimo, dopo Roma, anche a Milano aprirà una sala cinematografica dentro un ospedale. L'annuncio è stato dato oggi dall'Ad di Walt Disney Italia, Daniel Frigo, a margine della presentazione di un progetto di inclusione per insegnare l'inglese ai bambini con difficoltà motorie. La sala verrà aperta all'ospedale Maggiore di Niguarda il 13 novembre, e sarà non solo allestita ma anche sostenuta dalla programmazione di contenuti e dall'aiuto di volontari Disney.

Insieme alla scuola di lingue 'Inlingua' e al corso 'Disney English' (in genere disponibile su Disney Channel o in Dvd), invece, lo Spazio Vita di Niguarda diventerà sede di un innovativo metodo didattico e di inclusione che vede al centro bambini con difficoltà motorie quasi tutti per lesioni spinali dovute a incidenti stradali o agonistici. E ad affiancarli in queste lezioni ci saranno bambini che conducono invece una vita senza problemi, figli di dipendenti dell'azienda ospedaliera o dei residenti nel Municipio 9.