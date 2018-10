Inter, Vrsaljko convocato per il Psv

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - C'è anche Sime Vrsaljko tra i 20 convocati dell'Inter per la gara di domani in Champions League contro il Psv Eindhoven. Il terzino croato, out dallo scorso 11 settembre per un'infiammazione al ginocchio, si è allenato in parte con il gruppo ed è partito insieme al resto della squadra alla volta dell'Olanda. L'ex Atletico Madrid tuttavia dovrebbe sedersi in panchina, ma è sempre più vicino al recupero completo. L'elenco dei convocati: Handanovic, Padelli, Berni, Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar, Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Brozovic, Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Perisic, Candreva.