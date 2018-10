'Autopsia' conferma, ossa di S.Ambrogio

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Le analisi effettuate sullo scheletro conservato in basilica confermano: le ossa sono proprio quelle di Sant'Ambrogio. E le sue fattezze sono quelle del mosaico che si trova nella cappella paleocristiana di San Vittore al cielo, all'interno della basilica. E' quanto ha appurato la ricognizione eseguita da un gruppo di ricerca coordinato da Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina legale e direttrice del LabAnOf dell'università Statale di Milano.

Sant'Ambrogio aveva gli occhi asimmetrici, per un colpo ricevuto, e si era rotto la clavicola destra in modo tale da provocargli forti dolori e difficoltà di movimento. Il gruppo ha esaminato anche le salme dei santi Gervaso e Protaso, che erano fratelli. Alti 1,80 presentavano entrambi difetti alle vertebre che ne hanno confermato la parentela. Tutte le scoperte, anticipate oggi in una conferenza stampa, saranno spiegate al pubblico in una giornata di studi il 30 novembre.