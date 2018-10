Apre Storie di moda, Campari e lo stile

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Le opere originali di Fortunato Depero, Bruno Munari, Marcello Dudovich, Franz Marangolo, accostate alle creazioni della Fondazione Gianfranco Ferré e agli abiti scultura della Fondazione Roberto Capucci sono protagoniste della mostra 'Storie di Moda - Campari e lo stile', curata da Renata Molho, che apre al pubblico il 5 ottobre alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni.

Al centro della mostra, la relazione tra il marchio e il mondo della moda, intesa come espressione di arte e costume. La curatrice Renata Molho ha strutturato un percorso in cui i concetti di "stile" e "stili", di cui la comunicazione Campari si è fatta testimone, sono declinati attraverso bozzetti pubblicitari, fotografie, grafiche, abiti, riviste e accessori.

Divisa in quattro sezioni tematiche, Elegance; Shape and Soul; Futurismi e Lettering, la mostra mette in dialogo opere provenienti dall'archivio di Galleria Campari con prestiti da case di moda, musei e fondazioni.