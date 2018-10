Pioli: Var va usata se arbitro ha dubbi

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Sul rigore di Chiesa c'è poco da dire: l'arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi della Var. Avrà parlato con i colleghi della Var e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l'arbitro ha dei dubbi". Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a Radio anch'io lo sport, su RadioRai, sull'episodio contestato ieri durante Fiorentina-Atalanta e che, dopo il rigore concesso ai viola, ha fatto infuriare Gasperini. "Il mio collega ha dato del simulatore a Chiesa? Io non mi permetto mai di parlare dei giocatori degli altri", ha tuonato Pioli. "Chiesa sta crescendo e, tenuto conto che è giovane, può soltanto migliorare - aggiunge il tecnico dei viola -. Il progetto prevede che la Fiorentina torni a essere molto competitiva. A Milano ho protestato, perché la Var non era stata utilizzata per cambiare la decisione dell'arbitro".