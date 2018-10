Marotta in Lega di A, già parlato ieri

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Dopo avere annunciato ieri sera che, dal 25 ottobre, non farà più parte della Juventus, l'ad bianconero Beppe Marotta ha preferito non aggiungere altro all'arrivo nella sede della Lega Serie A, dove sono in programma il Consiglio e l'Assemblea dei club. "Ho già parlato ieri", si è limitato a dire Marotta. Potrebbe essere la sua ultima apparizione in Lega da dirigente bianconero. Pochi minuti prima è arrivato in Lega il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che ha brevemente illustrato come cambierà la struttura societaria del club.