Malagò:Appendino?Coni sempre disponibile

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Ho letto le dichiarazioni della sindaca Appendino, che auspica ci sia una votazione del Consiglio nazionale del Coni. Tutto mi si può dire tranne che non siamo stati pazienti, disponibili o sostenitori del fatto che Torino fosse della partita. Da parte del Coni, nulla di ostativo, anzi". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde così alla richiesta della sindaca di Torino, Chiara Appendino, di mettere ai voti del Consiglio nazionale Coni la candidatura ai Giochi invernali 2026. "Se si può fare dopo la sessione Cio di Buenos Aires? Sì, assolutamente - afferma Malagò, a margine della presentazione del test match dell'Italia di rugby contro gli 'All-Blacks', a Roma -. Non c'è nessun problema. Ci sarà una candidatura italiana, non c'è nulla in contrario. Lì presenteremo l'unica candidatura sul tavolo, Milano e Cortina. Se poi ce ne fosse un'altra diremo al Cio che il Consiglio nazionale del Coni ha invertito la candidatura.

Anche perché, gli incontri con il Cio sono fissati nel mese di novembre".