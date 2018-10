Malagò: "Candidatura decisa con Governo"

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "È una dichiarazione concordata, peraltro anche negli ultimi giorni, con il Governo. Non c'erano alternative, in considerazione della posizione di Torino di sfilarsi dalla candidatura a tre, che io avevo auspicato fino all'ultimo potesse andare avanti". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha confermato di aver inviato oggi una lettera al Comitato olimpico internazionale nella quale si ufficializzano Milano e Cortina per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026.