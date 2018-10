Libri: esce 'Lettere alla madre'

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Venti autori si confrontano con il delicato e toccante tema del rapporto con la madre attraverso una narrazione di tipo epistolare. Nell'antologia a cura di Anna di Cagno, 'Lettere alla madre' da oggi in libreria, ogni lettera ripercorre in modo intimo e personale la memoria e i ricordi della propria origine. Alcune si confrontano con il dolore della perdita, altre con il passato, la nostalgia dell'infanzia e il tempo. La prima presentazione della raccolta è in programma oggi all'Open di Milano, alle 18.30. Saranno presenti gli autori coordinati dalla curatrice e dall'editore Mauro Morellini. Nella raccolta compaiono le firme di Silvia Andreoli, Erica Arosio, Michaela Karina Bellisario, Fioly Bocca, Annarita Briganti, Fernando Coratelli, Stefano Corbetta, Andrea Di Fabio, Isa Grassano, Gabriella Kuruvilla, Massimo Laganà, Giorgio Maimone, Paolo Mancini, Elena Mearini, Marco Montemarano, Gianluca Morozzi, Andrea G. Pinketts, Daniela Rossi e Pino Roveredo.

