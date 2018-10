In Svizzera nasce 'funivia superlusso'

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - In Svizzera, caratterizzata da sempre da un'offerta turistica di fascia elevata, è stata inaugurata una 'funivia superlusso' tempestata di brillanti, in servizio sulla nuova linea che porta alla stazione più alta d'Europa, il Matterhorn glacier paradise (Piccolo Cervino), da Zermatt. Il Matterhorn glacier ride, "la funivia trifune più alta del mondo", collega la stazione Trockener Steg con la stazione Matterhorn glacier paradise a 3.821 metri di quota. Da ieri su questa tratta sono in servizio 25 nuove cabine "Crystal ride" (di un'azienda di Vipiteno) disegnate da Pininfarina, con 28 poltrone in pelle, aria condizionata, tutti i confort e pavimento panoramico polarizzato che a 170 metri di altezza da terra diventa trasparente. Alcune cabine sono perfino tempestate di brillanti Swarovski.