Expo Sport, all'Arena 40 discipline

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Quattro giorni dedicati allo sport e ai ragazzi, nella cornice dell'Arena Civica Gianni Brera. Dal 4 al 7 ottobre torna a Milano la manifestazione Expo per lo sport, con oltre 40 aree sportive gestite dalle federazioni e dalle società del territorio che incontreranno i ragazzi e saranno a loro disposizione per insegnare, appassionare e far provare le differenti discipline. Da quelle più tradizionali come pallacanestro, baseball, football americano, mini volley, calcio, a quelle meno conosciute come il twirling e il badminton. "Un'occasione unica per i bambini, le famiglie e le scuole per scoprire tutto quello che la nostra città ha da offrire nelle più svariate discipline sportive", hanno commentano gli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Roberta Guaineri (Turismo, Sport e Qualità della vita). Sono già oltre 15.000 i ragazzi iscritti per questa quarta edizione, provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e Città metropolitana.