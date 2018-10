Ct Croazia a Spalletti,come sta Vrsajko?

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - "Ho parlato con Luciano Spalletti e Piero Ausilio dei giocatori croati. Con l'allenatore abbiamo anche parlato del futuro". Zlatko Dalic, ct della Croazia finalista ai Mondiali racconta la sua visita nel centro sportivo di Appiano Gentile. L'Inter mercoledì sfiderà il Psv Eindhoven e in Olanda, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic dovrebbero tornare in campo dal primo minuto, dopo essere partiti dalla panchina contro il Cagliari. "E' importante tutelare i nostri giocatori perché non è facile giocare tante partite - spiega Dalic - dobbiamo prenderci cura di loro. Devo sapere come stanno, soprattutto Vrsaljko". Il difensore oggi si è allenato con il resto della squadra nerazzurra. Sul futuro di Modric, suggestione del mercato estivo nerazzurro, il ct non si sbilancia: "la posizione migliore per Brozovic è a centrocampo, in un ruolo simile a quello di Luka Modric. Ma possono giocare insieme. Modric è il migliore del mondo. Quest'anno ha fatto di tutto per meritare questo titolo. Il futuro? Deciderà da solo".