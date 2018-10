Basket: Recalcati lascia la panchina

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Charlie Recalcati conferma l'addio al basket. L'ex ct della Nazionale, 73 anni e argento olimpico ad Atene 2004, dice basta "con una decisione presa in assoluta serenità". "Non ho mai permesso a nessuno - spiega Recalcati, durante la presentazione del 97/o campionato di Serie A - di dirmi cosa fare e anche in questo caso ho preferito decidere io i modi e i tempi. Sono gratificato dai tanti attestati di stima, sono ben contento di avere smesso". Recalcati, tre scudetti vinti tra Varese, Fortitudo e Siena, rivela di avere "rinunciato alla Nba" per la Nazionale: "Avevo avuto nel 1972 la possibilità di andare a giocare in America. Ma ho detto di no per amore dell'azzurro, perché i professionisti allora non potevano giocare in Nazionale. È stata una rinuncia senza rimpanti".