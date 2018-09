Pugni all'arbitro dopo punizione

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Una punizione al limite dell'area ritenuta ingiustificata, su un campo da calcio amatoriale, è costata cara a un arbitro di una partita di un campionato provinciale tra Virtus Abbiatense e Idrostar Cesano Boscone, ad Abbiategrasso (Milano). Il direttore di gara è infatti stato preso a pugni da un calciatore, ed è finito al pronto soccorso.

Durante le proteste scaturite dopo la decisione arbitrale, infatti, un calciatore del Cesano è stato espulso per proteste e un suo compagno ha rincarato la dose colpendo l'arbitro, un ventenne, con due pugni al volto. Sul campo sono così arrivati anche i carabinieri, che hanno identificato il calciatore aggressivo, un marocchino di 20 anni, regolare, con precedenti, in attesa della querela dell'arbitro, portato in ospedale dal 118 in codice verde.