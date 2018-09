Anziana violentata a Milano, un fermo

Il presunto autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre 2018 ai danni di una donna di 70 anni, a Milano, è stato fermato dalla Polizia di Stato. Ne ha dato notizia la Questura.

Si tratta di un cittadino rumeno di circa 40 anni con precedenti specifici. Secondo le prime informazioni l'uomo ritenuto il presunto autore dell'aggressione sfociata nella violenza sessuale all'anziana, mentre rientrava a casa dopo la spesa, in zona Comasina, è stato catturato ieri a Mantova, dove si nascondeva in un'abitazione.

Secondo le prime informazioni l'uomo è stato catturato ieri a Mantova, dove si nascondeva in un'abitazione.

L'uomo era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava dormitori e mense per i poveri.

Salvini, castrazione chimica - "Castrazione chimica" per "lo SCHIFOSO che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare subito in Italia!". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su facebook.