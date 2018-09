Sala: San Siro torni Scala del calcio

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Lo stadio di San Siro a Milano "deve tornare a essere la Scala del calcio, io da sindaco faccio il tifo per questo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dello stadio cittadino nel corso di un incontro che si è svolto alla Triennale nell'ambito di Milano CalcioCity.

Le due squadre della città, Inter e Milan, "potranno legittimamente farsi il loro stadio ma io spero che San Siro migliori e che possano lavorare per adeguarlo - ha aggiunto -, in modo da farlo diventare una struttura visitata e attrattiva come altre in Europa, penso ad esempio a Barcellona e a Madrid".

Anche il museo dello stadio "dovrebbe essere fatto come si deve", ha concluso.