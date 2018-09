Fiamme in palazzo a Milano, un morto

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un uomo di 78 anni, Maurizio Rossi, è morto questa mattina a Milano nell'incendio divampato all'interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12. Due vicini di casa che hanno cercato di intervenire per aiutarlo sono rimasti intossicati in modo lieve e sono stati portati in ospedale.

Le fiamme, divampate dopo le 9, sono rimaste circoscritte all'abitazione dell'uomo che viveva da solo al secondo piano di un condominio signorile di una zona semicentrale della città.

L'ipotesi è che l'incendio possa esser stato provocato da un sigaro che l'anziano, con problemi di deambulazione, ha lasciato acceso, ma sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia.

Le fiamme sono state completamente spente dai vigili del fuoco.