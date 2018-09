Auguri a Cav con una pagina sul Giornale

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Gli auguri a Silvio Berlusconi per i suoi 82 anni oggi sono arrivati anche attraverso una pagina di pubblicità su Il Giornale acquistata per l'occasione dall'imprenditore Michele Cascavilla, ad e fondatore di Lenzuolissimi.

"Caro presidente Silvio Berlusconi chi ama non dimentica.

Auguri di cuore per il suo compleanno" ha scritto nelle pagine milanesi del quotidiano Cascavilla, per cui il Cavaliere ha scritto la prefazione al libro 'Le lenzuola del potere'. Suo, ricorda una nota dell'imprenditore-scrittore, anche il copripiumino che Berlusconi regalò per il compleanno al presidente russo Vladimir Putin.