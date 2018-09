Arcivescovo Milano a tavola con polizia

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Pranzo in caserma, oggi, per l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Il Cardinale infatti si è seduto a tavola in mensa e ha mangiato in compagnia del questore, Marcello Cardona, e di due altri poliziotti. Il fuori programma è avvenuto dopo le celebrazioni per la festa del santo patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. All'uscita dalla basilica di Sant'Ambrogio, Delpini e Cardona, insieme a dirigenti, funzionari, poliziotti, e ai loro parenti, si sono recati nella caserma situata nella piazza.

Tra agenti in servizio in pausa pranzo, in coda con il vassoio, Delpini ha chiacchierato a lungo con il questore e i due agenti presenti al suo tavolo.



Un'inedita iniziativa tra Questura e Curia milanesi sull'emarginazione e i senzatetto potrebbe prendere forma questo autunno. "Credo che la questione dei senzatetto per strada sia, oltre che una questione umanitaria, anche di sicurezza - ha detto Cardona dopo aver pranzato con Mons. Delpini - Con il Cardinale ci incontreremo presto, probabilmente a novembre, per immaginare una iniziativa comune", che dovrebbe riguardare il problema del ricovero d'emergenza di chi non ha un tetto o non accetta di essere inserito in strutture. Cardona e Mons. Delpini - si è appreso oggi - prima della scorsa estate avevano anche fatto insieme, su una vettura, un lungo giro per le periferie milanesi.