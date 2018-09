Uccide ladro, chiesta conferma 9 anni

(ANSA) - BRESCIA, 28 SET - Il sostituto procuratore generale di Brescia Giampaolo Volpe nel corso del processo davanti alla Corte d'assise d'Appello ha chiesto la conferma della condanna a nove anni e quattro mesi per Mirco Franzoni, il bresciano che la sera del 14 dicembre 2013 uccise a Serle nel Bresciano un ladro che aveva rubato in casa del fratello.

Franzoni uccise Eduard Ndoj, albanese di 26 anni, con un colpo di fucile qualche ora dopo il furto quando, dopo una lunga ricerca nelle vie del paese bresciano, raggiunse il ladro in un vicolo di Serle. "Ci sono tutti gli elementi per confermare che si è trattato di omicidio volontario senza possibilità di derubricazione in omicidio colposo o in un incidente come sostiene la difesa".