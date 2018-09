Tumori, shopping solidale a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Parte domani la ventiseiesima campagna Nastro Rosa, per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. E come ormai d'abitudine per l'occasione domani in collaborazione con MonteNapoleone district si terrà la giornata dello shopping solidale.

A Milano, nelle vie del Quadrilatero della moda (Monte Napoleone, Verri, Sant'Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Bagutta e Gesù) i negozi si tingeranno di rosa e, soprattutto, devolveranno il 10% dell'incasso alla Lilt.