Spalletti: Totti? Penso solo a Inter

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Capisco la vostra curiosità nel sapere se è vero o no quello che ha scritto Totti nel suo libro.

Ma non è argomento di questa conferenza, bisogna parlare solo delle notizie che riguardano l'Inter. Giochiamo ogni tre giorni e non c'è spazio per altre cose". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ad una richiesta di commento su quanto scritto da Francesco Totti nella sua autobiografia, "Un capitano". "I nostri tifosi vogliono sapere come sta la squadra, vogliono sapere dell'Inter e quale sarà il nostro futuro, perché li abbiamo già fatti soffrire - ha proseguito nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari -. Il libro lo leggerò con calma, se ne potrà riparlare. Ma oggi il risultato deve essere il nostro unico interesse".