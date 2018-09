Serie B: Crotone-Brescia 2-2

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Crotone e Brescia hanno pareggiato 2-2 (0-1), nell'anticipo della 6/a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputato sul terreno dello stadio Ezio Scida. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Donnarumma all'11' del primo tempo, ma nella ripresa sono stati raggiunti dalla rete di Budimir, sempre all'11'. Dall'Oglio al 26' ha riportato avanti le 'Rondinelle', ma i calabresi hanno riacciuffato il pari al 96' ancora con Budimir, questa volta su calcio di rigore. Dal 9' del primo tempo il Crotone ha giocato in 10 per l'espulsione di Golemic.