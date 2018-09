Nasce la nuova laurea in Cyber Risk

(ANSA) - MILANO, 28 SET - L'Università Bocconi e il Politecnico di Milano uniscono le forze in un'alleanza che ha l'obiettivo di formare esperti di cyber risk, attraverso un nuovo corso di laurea specialistica, e di sostenere le imprese innovative. Gli atenei milanesi, uno pubblico e uno privato, hanno siglato, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, la partnership che prevede la nascita, a partire dall'anno accademico 2019/2020, di una nuova laurea magistrale congiunta in Cyber Risk Strategy and Governance, mirata a soddisfare un segmento di domanda emergente e in crescita.

Il corso, in lingua inglese, è aperto a 50 studenti e fornirà gli strumenti per comprendere, valutare e governare le opportunità e le minacce che derivano dalle tecnologie emergenti.