Milan: supporto società alla squadra

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il Milan è reduce da tre pareggi di fila, ha raccolto appena 6 punti in cinque gare ed è l'unica squadra di A ad aver preso gol in ogni partita, ma proprietà e dirigenza non vogliono alimentare tensioni e pressioni e confermano la fiducia nel gruppo a disposizione di Gattuso: oggi pomeriggio, quindi, Gordon Singer, che con il padre Paul gestisce il fondo Elliott, proprietario da inizio luglio del club, il presidente Paolo Scaroni, alcuni membri del Cda e i responsabili dell'area tecnica, Leonardo e Paolo Maldini, sono andati a Milanello per far sentire la vicinanza ai giocatori. I dirigenti, poco prima dell'inizio dell'allenamento, hanno tenuto un breve discorso di supporto alla squadra, ricordando gli obiettivi stagionali e rimarcando la necessità di continuare a lavorare duramente. Intanto, Gonzalo Higuain dovrebbe recuperare in tempo per la delicata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Suso, tra i migliori a Empoli, è stato invece premiato per le cento presenze raccolte nel Milan.