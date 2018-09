Manovra: Salvini, noi andiamo avanti

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Se Bruxelles boccia la manovra "noi tiriamo avanti". Lo afferma il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se teme il giudizio dell'Europa sulla manovra.

"Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese, per ridare fiducia, speranza, energia e lavoro - aggiunge - quindi sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che faremo nei prossimi quattro anni". Per quanto riguarda poi il ruolo del ministro dell'Economia Giovanni Tria, il leader della Lega assicura che "non è mai stato in bilico".