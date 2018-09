Inter, Spalletti: Lautaro dal 1'

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Lautaro è un giocatore importante e caratterialmente forte, tosto. È possibile giochi dal 1' contro il Cagliari, bisogna solo valutare il minutaggio che ha nelle gambe". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari. "Cercheremo di proteggerlo il più possibile, perché è giù successo che chi portiamo all'Inter perda qualcosa", ha proseguito l'allenatore nerazzurro. "Nainggolan? Da 1 a 10 sta dando 6. Una sufficienza appena, per quelle che sono le sue potenzialità - le parole di Spalletti -. Deve riuscire a trovare la condizione migliore, che non ha anche a causa dell'infortunio. Lui riesce a fare strappi ogni due o tre minuti, per ora ne fa due o tre per tempo e sono pochi.

Vrsaljko? È possibile non lo rivedremo prima della sosta".