Gruppo Cap inaugura centro ricerche

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il futuro del settore idrico ha una nuova casa. Si tratta del Centro di ricerche del Gruppo Cap - Salazzurra, inaugurato nel Parco dell'Idroscalo in occasione della Notte dei ricercatori. Nella sala la società, che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha trasferito i suoi laboratori di analisi, per dar vita a un nuovo centro all'avanguardia in cui far confluire le migliori competenze e know-how anche internazionali sull'acqua.

Il centro sarà un hub aperto a università, centri di ricerca e start up.

L'obiettivo è quello di creare un polo dell'innovazione per la gestione sostenibile dell'acqua, in cui si elaborino soluzioni all'avanguardia in grado di fronteggiare le sfide che il futuro del settore impone. Salazzurra sarà anche un luogo aperto a visitatori e alle scuole.