Giochi 26, Sala "Milano-Cortina pronte"

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il tentativo di Torino di rientrare nella corsa per la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 "è legittimo ma, se il governo appoggia Milano e Cortina, mi sembra una candidatura più forte onestamente". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura olimpica delle due città e dell'appoggio del governo. "Per i fondi c'è tempo, la Lombardia e il Veneto possono garantirli nel frattempo, mancano un sacco di anni, non è quello il problema - ha aggiunto -. Non stiamo parlando di cifre rilevantissime, l'importante è avere il via libera alla candidatura e che Malagò possa andare a Buenos Aires con una candidatura, cioè quella di Milano e Cortina".