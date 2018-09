Galliani,con Monza Berlusconi entusiasta

(ANSA) - MONZA, 28 SET - "Ultimamente il presidente Berlusconi non è che si fosse disamorato del Milan, ma per impegni politici e vari non sempre riusciva a seguire le partite. L'altra sera c'era il derby Monza-Renate, ha visto tutta la partita, e un secondo dopo mi ha chiamato dalla Sardegna, era contento. Gli sta tornando l'entusiasmo. Se facciamo tornare un grande entusiasmo a Silvio Berlusconi potremo fare grandi cose. Il mio, è ovvio". Così Adriano Galliani nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Monza, acquistato dal leader di Forza Italia.

"Per me è un ritorno a casa, sono entrato al Monza nel 1975 come azionista - ha ricordato il nuovo ad del club brianzolo - e abbiamo vinto il campionato, chissà che non possa succedere anche 43 anni dopo".