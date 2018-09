Cade dal quarto piano, gravissimo

(ANSA) - BERGAMO, 28 SET - E' giallo sulla caduta di un nigeriano di 21 anni dal quarto piano di un palazzone a Zingonia di Verdellino (Bergamo), in via Oleandri. Il giovane è precipitato da un balcone, facendo un volo di 12 metri ed è ricoverato in gravissime condizioni. I carabinieri stanno indagando sulle circostanze: sul terrazzo da dove è precipitato il giovane, la serranda è stata trovata abbassata. Il fatto poco prima delle 10. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista.