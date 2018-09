Pianigiani: 'Occhio a fattore campo'

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La Ax Milano è la favorita numero uno per la vittoria della Supercoppa 'Zurich connect' 2018, ma Simone Pianigiani, alla vigilia della semifinale contro la Germani Brescia padrona di casa, avverte i propri giocatori, ricordando la tradizione della competizione. "Per 11 volte su 13 - evidenzia, in un'intervista sul sito dei campioni d'Italia coach Pianigiani, capace di vincere il trofeo per ben sei volte - la Supercoppa è stata vinta dalla squadra di casa. Il fattore campo incide, Brescia ha la motivazione di giocare davanti al proprio pubblico e l'entusiasmo di esordire in un impianto nuovo. Noi cercheremo di farci trovare pronti. Faremo errori e avremo alti e bassi, ma la voglia di vincere deve caratterizzarci da subito. Per questo dico che è meglio giocare subito dove ci sono pubblico, passione e atmosfera, perché non c'è niente di più bello". Pianigiani non potrà contare su Curtis Jerrells, che ha svolto appena due allenamenti con la squadra dopo l'infortunio.