Un 'Treebute' per la Milano Green Week

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Un tributo agli alberi per la prima Milano Green Week: apre domani nella Factory NoLo l'installazione 'Treebute, a kind of Green', prodotta da Kīdu Creative Creators. Icona del percorso, l'immagine 'Il sorriso della natura', posizionata all'ingresso della mostra e realizzata con l'innovativa tecnologia theBreath, capace di assorbire aria inquinata per poi rimetterla immediatamente in circolo pulita e purificata.

Nel percorso, sei grandi monoliti in legno, alti tre metri e illuminati, che sussurrano la loro storia a chi si avvicina, nati dal design dello studio Apeiron e realizzati con alberi già caduti o destinati a essere abbattuti. E poi uno schermo curvo su cui vengono proiettati 6 video in loop di natura realizzati con il drone da Luca Bracali, autore anche delle immagini in mostra, tratte dal suo ultimo volume 'Il respiro della Natura' (Silvana Editoriale).