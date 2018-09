Ronaldo in mutande, intimo da Yamamay

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Cristiano Ronaldo in mutande pubblicizza la sua linea di intimo CR7 Underwear, che verrà lanciata sul mercato italiano da Yamamay. Inticom Spa ha infatti siglato un accordo di commercializzazione in esclusiva in tutti i punti vendita del marchio CR7 Underwear per l'Italia con Brandsdistribution, divisione di IDT spa, azienda italiana attiva nella distribuzione online B2B di abbigliamento e accessori firmati, da anni distributore ufficiale della collezione underwear del campione portoghese. Il lancio - viene anticipato - vedrà una forte campagna pubblicitaria on-line ed off-line con immagini di CR7 di grande impatto anche nelle vetrine di tutti gli store.