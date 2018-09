Monza a Berlusconi,domani parla Galliani

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Mancano solo le firme per l'acquisto del 100% delle quote del Monza, club che milita in Serie C, da parte di Fininvest, holding della famiglia Berlusconi. L'affare dovrebbe essere ufficializzato domani mattina, quando è stata convocata per l'ora di pranzo una conferenza stampa nella sede di AssoLombarda a Monza. Saranno presenti Nicola Colombo, che resterà presidente, e Adriano Galliani, che ricoprirà nel nuovo organigramma il ruolo di amministratore delegato. Per Galliani, braccio destro di Silvio Berlusconi per oltre 30 anni, si tratta un ritorno alle origini: Galliani era già stato direttore sportivo e vicepresidente del club brianzolo a inizio carriera, tra il 1984 e il 1986. Prima delle firme per il closing l'assemblea degli azionisti Monza deve approvare il bilancio, chiuso al 30 giugno 2018.