'Migrantes' diventa graphic novel

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Dal libro inchiesta di Flaviano Bianchini 'Migrantes' è nata una graphic novel, con lo stesso titolo, edita da Shockdom e disegnata da Giovanni Ballati.

Protagonista è sempre Aymar Blanco, giovane peruviano che dal Guatemala arriva in Arizona in 21 lunghissimi giorni da clandestino. "Grazie al talento di Ballati, Bianchini ha voluto mostrare ai più giovani l'altra faccia della medaglia di questo dramma e raccontare la storia da un punto di vista diverso da quello che sono abituati a vedere ed ascoltare" dice Lucio Staiano, fondatore di Shockdom.