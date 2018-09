'Men in Italy', musical in passerella

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Ispirato a 'Il diavolo veste Prada', come ha subito voluto sottolineare il regista Alfonso Lambo, debutterà la notte di fine anno, il 31 dicembre 2018, lo spettacolo 'Men in Italy: the Musical Fashion Show', storia romantica e divertente ambientata nel mondo della moda.

Protagonista Iva Zanicchi nel ruolo di una cinica proprietaria di un marchio di abbigliamento maschile. In scena al Teatro Ciak di Milano fino al 20 gennaio, non è escluso successivamente un tour e, ha detto il regista, un primo interessamento è arrivato da Dubai.

"Certo c'è differenza tra la Miranda del 'Diavolo veste Prada' che è una giornalista mentre Norma è una che la moda la fa, la crea", spiega il regista. "Sembro così materna ma il ruolo di cattiva lo so fare benissimo - ha scherzato Iva, 78 anni - ed è una meraviglia lavorare con tanti bei giovani, sono già ringiovanita anche io. Durante lo spettacolo canterò anche io canzoni del nostro meraviglioso repertorio italiano".