Manovra: Fico, non sono preoccupato

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Il presidente della Camera, Roberto Fico, non è "preoccupato" del prosieguo della discussione sulla manovra finanziaria. "Da questo punto vista non sono preoccupato", ha detto Fico alla fondazione Feltrinelli, a chi gli chiedeva se era preoccupato per un possibile braccio di ferro della compagine governativa sulla manovra.