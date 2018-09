Giochi 2026, Sala 'aspettiamo governo'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Da quello che ne so stasera c'è un Consiglio dei ministri, credo che in modo inequivocabile dovranno dire, partendo a breve la delegazione del Coni per Buenos Aires, con che opzione in tasca si va". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "A me risulta che le nostre due Regioni, se si andrà avanti con Milano e Cortina, sono disponibili a garantire poi però c'è da costruire il tutto - ha concluso a margine della presentazione della nuova stagione di iniziative culturali della Fonazione Feltrinelli, Stagione Capitale -. Noi siamo pronti, è chiaro che però senza l'ok del governo non si può fare, vediamo cosa dicono oggi durante il Consiglio dei ministri".