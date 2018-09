Cip, domani Giornata paralimpica 2018

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Roma, Milano e Reggio Calabria ospiteranno domani la Giornata nazionale dello sport paralimpico. La manifestazione, alla 12/a edizione, ha l'obiettivo di promuovere lo sport per le persone con disabilità fra i cittadini e in particolare fra gli studenti che a migliaia affolleranno le strutture allestite nelle singole aree. "Non manca niente, manchi solo tu. Condividi la passione", è il claim della Giornata Paralimpica 2018, pensato per sottolineare i valori di inclusione e condivisione del movimento. Il programma prevede in ciascuna città dimostrazioni di diverse discipline sportive paralimpiche. Gli studenti potranno inoltre misurarsi in queste attività nello spirito della piena integrazione. "E' una festa dello sport, un'occasione per far conoscere a giovani e cittadini l'importanza e le potenzialità dello sport paralimpico come strumento di benessere e di integrazione" sostiene il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.